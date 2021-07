Stando a quanto riportato da MilanNews.it, dopo l'amichevole tra Milan e Pro Sesto, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, si è fermato con i tifosi milanisti - piccoli e grandi - in uscita da Milanello per firmare autografi e concedere selfie per la gioia di chi li ha ricevuti.

di Antonio Vitiello