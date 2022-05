MN - Milan, raggiunta quota 20mila abbonati. Info su Fasi, costi e promozioni

MilanNews.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nella prima fase di abbonamento il Milan ha, ad oggi, staccato circa 20mila tessere.

Grande attenzione del club rossonero è stata rivolta verso prezzi e costi, cercando di accontare ogni esigenza dei tifosi tenendo conto della diversa disponibilità di spesa: si parte dai 199€ del terzo anello rosso centrale per vedere tutte e 20 le sfide casalinghe, per una media di 10€ a partita, big match compresi, fino ai settori premium

L'aumento dei prezzi rispetto alla campagna 19/20, l'ultima effettuata prima della chiusura degli stadi dovuta al COVID, è del 15%. Contando che dalla stagione 18/19 a quella successiva l'aumento fu del 9% e contando anche il salto di due stagioni causa pandemia questo aumento può essere considerato fisiologico.

Rimangono comunque diverse le promozioni attive per i tifosi rossoneri: si va da quelle delle Tribuna Family al Primo Anello Verde, con alcuni settori riservati al pubblico Under 6 e Under 16. Continuano infine le promozioni per gli Under 25 e Over 65, rispettivamente al Primo Verde per i primi e al Primo Arancio e Poltroncine Arancio per i secondi.

Da martedì 31 maggio inoltre partirà la "FASE 2 - NUOVI ABBONAMENTI": dal 31 maggio al 30 giugno ci sarà la vendita libera con un listino prezzi dedicato, a partire da 199€.

Infine, dal primo luglio 2022, inizierà la "FASE 3 - NUOVI ABBONAMENTI": ultima fase di vendita libera, i cui dettagli verranno comunicati successivamente.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.