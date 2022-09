MN - Milan, Rebic tra lavoro in gruppo e differenziato. Personalizzato per Origi

Fonte: Antonio Vitiello

Allenamento mattutino oggi per il Milan in vista della partita di sabato sera contro l'Empoli. Sandro Tonali e Davide Calabria hanno lavorato con il gruppo e quindi sono recuperati per la sfida del Castellani. Ante Rebic ha svolto una parte in gruppo ed un'altra con un allenamento differenziato; personalizzato per Origi. Terapie, invece, per gli infortunati.

Di ⁨Antonio Vitiello⁩