MN - Milan-RedBird: possibile signing la prossima settimana. Poi si proseguirà con i rinnovi (anche dei dirigenti) e il mercato

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Terminato il campionato e conquistato il 19° scudetto, in casa rossonera è vicina alla conclusione la trattativa tra Elliott e RedBird per l'acquisto da parte di quest'ultimo del Milan. Settimana prossima potrebbe esserci il signing, cioè la firma del contratto preliminare che di fatto è lo step che precede il closing (vale a dire l'effettivo passaggio delle quote nelle mani del nuovo proprietario). Una volta conclusa la cessione del club di via Aldo Rossi, che in questo momento è ovviamente la prima cosa da fare, si potrà tornare a muoversi attivamente per il mercato estivo e si proseguirà a parlare dei rinnovi di contratti, compresi quelli dei dirigenti (Paolo Maldini e Frederic Massara).