MN - Milan senza Ds, Orlandini: "I risultati in campo non possono essere casuali"

vedi letture

Atalanta e Inter in pochi giorni per il Milan: in ballo le speranze europee dei rossoneri, rivitalizzati dopo il successo di Udine ma che ora devono provare a dare una continuità mai trovata in questa stagione. Ne abbiamo parlato con un triplo ex come Pierluigi Orlandini, che oggi si occupa delle società affiliate al Monza. In esclusiva per MilanNews.it.

Il Milan attuale invece è senza direttore sportivo da due anni

"I risultati che si conseguono in campo non possono essere casuali. Ci vuole grande organizzazione, programmazione. Ed è quella che aveva il Milan dell'epoca. La società Milan faceva tutto per non farti avere pensieri se non quello di giocare. E se avevi un problema sapevi dove interfacciarti. I giocatori erano forti, i più bravi ma non vinci e soprattutto non continui a vincere nel tempo se non hai dietro una società solida. Prendete il Monza, che era in Serie C: quando sono arrivati Berlusconi e Galliani con la loro organizzazione hanno portato il club in Serie A, in pochi anni".