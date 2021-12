MN - Milan, sessione in palestra per gli infortunati. Per Rebic personalizzato sul campo

Dopo una settimana di stop, il Milan è tornato, quest'oggi, ad allenarsi a Carnago per preparare la partita di campionato contro la Roma. Come appreso dalla nostra redazione, tutti gli infortunati hanno svolto una sessione d'allenamento in palestra, tranne Ante Rebic. Il croato, infatti, ha svolto una seduta personalizzata sul campo, con corsa e allunghi. La buona notizia invece arriva da Davide Calabria: il terzino è rientrato ad allenarsi in gruppo.

di Antonio Vitiello