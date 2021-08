MN - Milan, si accelera per Bakayoko. Adli resta una pista valida

Il Milan ha accelerato le operazioni per il ritorno di Tiémoué Bakayoko. Nella giornata odierna ci sono stati dei nuovi contatti con il Chelsea. L'ipotesi è che la trattativa possa concludersi con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ex giocatore del Napoli è la prima idea per rinforzare il centrocampo di Pioli, ma il Milan sta ancora trattando anche con il Bordeaux per Yacine Adli. L'offerta milanista per il trequartista, inizialmente fissata a 12 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita, è stata migliorata ma i francesi prendono ancora del tempo per riflettere.

di Antonio Vitiello