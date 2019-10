MN - Milan, sondato anche Marcelino

Le strade del Milan e di Marco Giampaolo sono ormai separate, l'esonero dell' allenatore abruzzese a quanto pare è solo una formalità. Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it fra i nomi sondati dalla dirigenza rossonera c'è anche Marcelino, ex allenatore del Valencia. In attesa di ulteriori sviluppi fra Spalletti e l'Inter, che ha chiesto una buonuscita ai nerazzurri, il Milan non vuole farsi trovare impreparato. L'allenatore spagnolo si aggiunge quindi a Pioli e Garcia, tutti possibili candidati per la panchina rossonera nel caso Spalletti diventasse definitivamente irraggiungibile.