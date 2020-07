MN - Milan, sospiro di sollievo per Conti: ok i controlli di questa mattina

Arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Andrea Conti, uscito ieri durante il primo tempo di Sassuolo-Milan per un problema al ginocchio: secondo quanto appreso da Milannews.it, il terzino rossonero si è sottoposto ad alcuni controlli medici questa mattina che non hanno evidenziato lesioni meniscali e/o legamentose. Per l'ex Atalanta si tratta solo di un trauma distorsivo.