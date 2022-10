MN - Milan, Theo anche oggi in gruppo, recuperato per la Juventus

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa Stefano Pioli è stato molto ottimista sulla sua presenze, ma è stato poi l'allenamento del pomeriggio a dare la conferma: Theo Hernandez ha svolto l'intera sessione con il gruppo squadra a Milanello ed è recuperato per la sfida di domani contro la Juventus, in cui agirà da terzino sinistro e con la fascia da capitano rossonero al braccio.

di Antonio Vitiello