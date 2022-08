MN - Milan-Udinese, San Siro canta: "I campioni dell'Italia siamo noi". Giocatori sotto la Curva Sud

Fonte: dai nostri inviati a San Siro, Manuel Del Vecchio, Antonio Vitiello e Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca mezz'ora al fischio d'inizio di Milan-Udinese e l'entusiasmo a San Siro è già alle stelle. All'ingresso in campo della squadra in campo i rossoneri sono stati accolti dal boato dello stadio e dal coro, cantato all'unisono: "I campioni dell'Italia siamo noi". Atmosfera elettrica, i giocatori hanno ringraziato e sono andati sotto la Curva Sud per prendersi l'applauso. Immancabile poi il "Pioli is on fire" che ha coinvolto tutto il pubblico presente oggi a San Siro.