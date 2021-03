MN - Milanello, cure per Tonali (che dovrebbe farcela) e Ibrahimovic. Terapie per Kalulu

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Tonali stamattina a Milanello ha lavorato per curare una piccola contrattura rimediata ieri sera contro l'Udinese, ma dovrebbe farcela per la trasferta di Verona. Terapie anche per Pierre Kalulu, ieri uscito per una botta. Per Ibrahimovic pranzo e cure a Milanello come da programma, nel pomeriggio parte per Sanremo. Allenamento di scarico per tutti i giocatori che ieri sono stati impegnati contro i friulani a San Siro.

di Antonio Vitiello