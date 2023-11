MN - Milanello, in corso la rifinitura pre Dortmund: ci sono Bennacer e Maignan. Out Leao e Kjaer

vedi letture

Sta per iniziare l'allenamento di rifinitura alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund di domani sera. Stefano Pioli ha chiamato tutta la squadra in cerchio per fare un discorso in onore di Giroud, premiato per le 100 presenze in rossonero, prima della rifinitura col Borussia Dortmund. Ad ascoltare anche Furlani, Moncada e d’Ottavio. Al discorso, poi, si è unito anche l'Ad rossonero. Presente anche Francesco Camarda, che non potrà comunque essere convocato per la sfida di Champions contro il Borussia.

CHI RECUPERA E CHI NO

Presenti anche Bennacer, ormai in gruppo da due settimane, e Maignan, uscito malconcio dalla sfida con la Fiorentina. Indisponibili, invece, Leao, Kjaer e Okafor, che non hanno preso parte alla rifinitura pre Borussia e che dunque, con molta probabilità, salteranno la delicata sfida di domani sera a San Siro contro il Dortmund. Assente alla rifinitura anche Musah, che è squalificato domani.