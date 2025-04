MN - Milanello, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì

Dopo la vittoria serena e convincente di Udine il pensiero di Sergio Conceiçao e dei giocatori va a Milan-Atalanta di domenica sera a San Siro: la sera di Pasqua la squadra si giocherà le ultimissime chance di arrivare ad un piazzamento europeo in questo finale di stagione piuttosto particolare. Apprende la redazione di MilanNews.it che la ripresa degli allenamenti a Milanello per preparare la sfida contro i bergamaschi è prevista per la mattina di martedì 15 aprile.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 20 aprile 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it