MN - Monteiro: "Se Leao dovesse accontentare il suo allenatore manterrà il posto da titolare"

Quello di Joao Felix con il Milan è stato un esordio da sogno. Entrato 60esimo minuto al posto di Christian Pulisic, il portoghese ci ha messo 13 minuti per aprire il suo score in rossonero. Che sia Milano e San Siro il contesto ideale per la sua rinasciat dopo anni piuttosto complicati tra Chelsea, Barcellona ed Atletico Madrid? Di questo e di altro il collega di Report André Monteiro ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Leao, Felix, Gimenez è il tridente ideale per questo Milan?

"È una domanda importante questa. Perché per me Gimenez sarà ovviamente la prima punta del Milan. Ha qualità, hanno speso tanto per il suo cartellino, quindi non ci sono dubbi sulla sua titolarità. Leao si trova meglio, è più ispirato sulla fascia sinitsra, ma Conceiçao vuole da lui ancora di più, e più volte l'ha ribadito. Se Leao dovesse accontentare il suo allenatore manterrà il posto da titolare. E quindi Joao? Per me la posizione migliore per Felix è la seconda punta, dietro Gimenez. Non un numero 10 che viene dentro al campo a smistare palloni o all'inizio dell'azione, ma semplicemente fuori l'area di rigore dove può ricevere la palla, compiere l'ultimo passaggio o segnare, anche perché sa calciare. Questa per me è la sua posizione migliore".