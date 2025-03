MN - Mpasinkatu: "Bondo può far riposare Fofana? Lo vedo bene in un centrocampo a due come diga"

Tra le note liete della vittoria di Lecce, oltre alla grande reazione d'orgoglio del Milan, c'è l'esordio di Warren Bondo. Il francese, arrivato nelle ultime ore di mercato dal Monza, ha destato ottime impressioni per il modo di stare in campo e la personalità. Per conoscerlo meglio e tastare le prime sensazioni abbiamo parlato con Malù Mpasinkatu, direttore sportivo (il primo di origine africana nella storia del calcio italiano) nonché zio del centrocampista e consigliere della famiglia Bondo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Un giocatore che può far rifiatare Fofana o magari essere il partner perfetto dell'ex Monaco

"Sono valutazioni che farà Conceiçao. Detto questo io lo vedo bene in un centrocampo a due come diga, con Fofana o Musah. Permettendo agli avanti non dico di pensare solo alla fase offensiva ma sicuramente di avere meno responsabilità difensive".

Ha dimostrato una bella personalità

"Warren è un giocatore di personalità e un grande lavoratore. È un ragazzo di sani principi, credente come tutta la famiglia".

Giocatore più di qualità o di quantità?

"Se lo chiedi a lui ti risponde che è un mix tra Gattuso e Seedorf. Io dico che sarebbe bellissimo se facesse anche solo la metà della carriera che hanno fatto questi due campioni. Diciamo che è un cinquanta e cinquanta".