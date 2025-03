MN - Mpasinkatu: "Non mi aspettavo l'ok del dottor Galliani: ha preferito non tarpare le ali a un ragazzo di 21 anni al quale gli è arrivata l'occasione della vita"

Tra le note liete della vittoria di Lecce, oltre alla grande reazione d'orgoglio del Milan, c'è l'esordio di Warren Bondo. Il francese, arrivato nelle ultime ore di mercato dal Monza, ha destato ottime impressioni per il modo di stare in campo e la personalità. Per conoscerlo meglio e tastare le prime sensazioni abbiamo parlato con Malù Mpasinkatu, direttore sportivo (il primo di origine africana nella storia del calcio italiano) nonché zio del centrocampista e consigliere della famiglia Bondo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Ha sorpreso anche come il Monza abbia deciso di privarsene, nonostante la sua importanza e la classifica dei brianzoli

"Non mi aspettavo l'ok del dottor Galliani, a cui la mia famiglia sarà sempre riconoscente per il gesto. Ha preferito non tarpare le ali a un ragazzo di 21 anni al quale gli è arrivata l'occasione della vita. Sono cose che nel calcio di oggi non capitano spesso. Il legame di Warren col Monza è rimasto intatto, infatti quando può non è raro vederlo sugli spalti dell'U-Power Stadium a incoraggiare i suoi vecchi compagni".