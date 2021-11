MN - Mpasinkatu su Maignan: "È un portiere di livello e lo ha dimostrato"

La nostra redazione ha realizzato un’intervista esclusiva con Malu Mpasinkatu in cui si è parlato di Milan e dei francesi che giocano nel Milan. Alla domanda su Mike Maignan, Mpasinkatu ha risposto così: “Quando a suo tempo dissi che il portiere acquistato dal Milan per sostituire Gianluigi Donnarumma non lo avrebbe fatto rimpiangere, non tutti mi credevano e pensavano fosse esagerato quello che dicevo. Oggi invece parliamo di Maignan in maniera diversa e fino all’infortunio non aveva fatto male, anzi era fra i migliori. Non tutti i tifosi del Milan si aspettavano un così ottimo rendimento però alla fine è il secondo portiere della Francia, perciò la qualità c’è. È un portiere di livello e lo ha dimostrato”.