MN - Nasti torna al Milan. Il punto sul suo futuro: diversi club di B interessati

Marco Nasti ha concluso la sua seconda stagione in prestito in Serie B. Dopo l'anno scorso passato in Calabria con il Cosenza, quest'anno il giovane 2003 di proprietà del Milan si è spostato di pochi chilometri in Puglia, al Bari. L'esito della stagione è stato praticamente lo stesso: sia il Cosenza che il Bari si sono salvati ai playout e l'attaccante è stato decisivo, oltre che durante l'anno, anche nelle partite da dentro o fuori di inizio stagione. In generale, con i biancorossi, Nasti ha collezionato 7 gol e 2 assist in 37 presenze complessive.

Come previsto, quest'estate Nasti tornerà alla casa base, al Milan, ma è molto probabile che il calciatore sia pronto per una nuova esperienza in prestito con la speranza di alzare il livello della competizione. In particolare sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diversi club di Serie B, come appreso da MilanNews.it, e nello specifico della Cremonese che è andata a un passo dalla promozione in Serie A, uscendo sconfitta ai playoff in finale. Nel mese di gennaio si era interessato anche l'Hellas Verona, squadra della massima categoria.

di Antonio Vitiello