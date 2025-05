MN - Nella pancia del tifoso rossonero: "Ci sentiamo traditi, a questa proprietà e dirigenza manca Milanismo"

Il Milan ha da poco concluso una stagione molto intensa ma davvero poco felice. La vittoria in Supercoppa Italia non può bastare, anzi. Rossoneri fuori da tutto in campionato in vista della prossima stagione, eliminati in Champions League dal "temibile" Feyenoord e con una finale di Coppa Italia persa e giocata malamente. Cosa manca a questo club? Identità? Competenza? Una rosa ben strutturata? Di questo e molto altro ne parliamo con Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef e super tifoso milanista. L'intervista esclusiva di MilanNews.it da parte di Niccolò Crespi.

Da tifoso, ti senti un po' tradito?

“Direi di sì, vogliamo più identità! Mancano bandiere vere come lo erano Maldini o lo stesso Boban, non c’è più quel clima da vero Milan ormai. Il Millan soffre la mancanza di Milanismo, sembra quasi un’utopia ma purtroppo è così. Questa proprietà ha commesso tanti errori”.