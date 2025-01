MN - Nelle prossime ore nuova offerta del Milan per Gimenez: i rossoneri devono salire ad almeno 35 milioni più bonus

Dopo l'ufficialità di Kyle Walker, il Milan non vuole fermarsi in questa sessione di mercato invernale. Il nome in attacco lo conosciamo bene. E' Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord. Come appreso dalla nostra redazione, il Milan nelle prossime ore migliorerà l'offerta per Gimenez, dopo la prima proposta da quasi 30 milioni bonus compresi.

Rafaela Pimenta è l’intermediaria dell’operazione e sta lavorando con il club olandese per abbassare la richiesta iniziale di 40 milioni. Il Milan deve salire ad almeno 35 più bonus per far vacillare gli olandesi. Con l'attaccante messicano c'è già un accordo di massima su ingaggio e durata del contratto. Non c’è molto tempo a disposizione.

Di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

