MN - Newson (Football LDN): "Non avevo dubbi su Tomori ma sono sorpreso dalla rapidità con cui è diventato titolare"

Adam Newson, giornalista inglese di Football London, è stato intervistato da MilanNews.it e si è espresso sull'ìmpatto che ha avuto Fikayo Tomori nel suo primo mese e mezzo in rossonero: "Non avevo dubbi che Tomori avesse le qualità per giocare al Milan, ma sono sorpreso dalla rapidità con cui è diventato titolare, soprattutto alle spese di Romagnoli. Il suo ritmo nei recuperi verrà sempre apprezzato, considerato che la maggior parte delle grandi squadre gioca con la linea alta. Inoltre la sua abilità con il pallone è ottima e può solo migliorare con l'età".