MN - Niente Milan Futuro per Camarda: è rimasto a Milanello con la prima squadra

Niente Milan Futuro per Camarda: è rimasto a Milanello con la prima squadra

Fra poco meno di mezz'ora il Milan Futuro scenderà in campo per l'undicesima giornata del girone B di Serie C contro il Perugia. Per questa importante partita, però, Daniele Bonera è stato costretto a fare a meno di Francesco Camarda, uno dei gioielli della formazione U23 rossonera.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il classe 2008 non è partito con i suoi compagni per Perugia perché è rimasto a Milanello con la prima squadra. Con ogni probabilità, dunque, dopo essere stato arruolato per la partita di Champions League di settimana scorsa, Camarda rientrerà tra i convocati di Fonseca anche per la sfida di martedì contro il Napoli, complici le assenze di Abraham e Jovic, entrambi alle prese con degli infortuni.