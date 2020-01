MN - Nocerino: “Ibra era quello che serviva al Milan, perché Zlatan è un campione”

Le parole di Antonio Nocerino a MilanNews.it sul ritorno dello svedese: “Contento perché Ibra ha sempre dimostrato amore verso la città e la squadra. Onestamente era quello che serviva al Milan, perché Zlatan è un campione, porta personalità e potrà essere una guida per i ragazzi giovani che ci sono in squadra. In Italia è facile criticare. Alla fine, anche Cristiano Ronaldo è stato criticato. Non scherziamo. Qui si parla di campioni, non di giocatori normali. Io penso che bisogna andarci piano. I fuoriclasse fanno solo bene e ad avercene di giocatori così. I campioni sono fondamentali, sia per le squadre che li prendono sia per il movimento calcistico italiano”.