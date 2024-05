MN - Noé (La Voix du Nord): "Fonseca ha uno stile molto propenso all'attacco, con la scelta del possesso palla: prendersi dei rischi e non mollare mai"

Paulo Fonseca è l'uomo scelto dal Milan per guidare i rossoneri per la prossima stagione. Torna in Italia dopo una parentesi di due anni al Lille. Ma come è andata la sua esperienza nel Nord della Francia. Ne abbiamo parlato col collega Sebastien Noé de La Voix du Nord. In esclusiva per MilanNews.it:

Come valuti il lavoro di Paulo Fonseca nel suo biennio?

“Il giudizio è ovviamente molto positivo. Il Lille si è qualificato due volte per una competizione europea e ha ancora una possibilità di arrivare in Champions League l'anno prossimo. In questa stagione ha anche raggiunto i quarti di finale di Conference League. E, al di là dei risultati, ha soprattutto fatto del Lille la squadra che ha praticato il miglior calcio della Ligue 1 con il Paris Saint-Germain. Uno stile molto propenso all'attacco, con la scelta del possesso palla: prendersi dei rischi e non mollare mai. Alcuni giocatori grazie a lui si sono messi in mostra, come Edon Zhegrova, Angel Gomes o Leny Yoro".

Pregi e difetti della sua gestione?

“Molte cose le ho appena spiegate ma prima possiamo dire che lo stile di gioco della squadra di Paulo Fonseca è stato un vero piacere. Ha fatto piacere anche al pubblico sempre più numeroso e fervente presente allo stadio. Se dovessi trovare un punto negativo sarebbe la fine della stagione. Se da una parte ha sempre qualificato il Lille a una competizione europea, dall'altra ha fallito all'ultimo l'accesso diretto alla Champions League. La cosa che dà più fastidio è che prima dell'ultima partita il Lille era qualificato".