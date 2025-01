MN - Non solo Conceiçao, anche alcuni giocatori hanno avuto la febbre: Jimenez e Abraham i più colpiti

Si è parlato tanto nelle scorse ore della febbre alta che ha colpito Sergio Conceiçao che però non ha voluto rinunciare a sedersi in panchina ieri sera contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. Oltre al tecnico portoghese, nelle ore precedenti al match contro i bianconeri, anche alcuni giocatori del Milan hanno accusato sintomi influenzali, in particolare Alex Jimenez e Tammy Abraham, i quali hanno passato la notte della vigilia della gara insonne. La grande reazione di squadra del secondo tempo assume ancora più valore. Il lavoro da fare é tanto, ma iniziare bene con spirito di gruppo aiuta.

Lo stesso attaccante inglese, intervistato da Milan TV dopo la partita vinta contro la Juventus, ha ammesso di non essere stato bene prima della semifinale di Supercoppa Italiana: "Per i miei compagni, per questa squadra farei tutto. Voglio vincere, sono un vincente. Ieri notte non ho dormito perchè ero malato...".