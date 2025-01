MN - Non solo Pioli, oggi allo stadio ci sarà anche Luca Antonini

Questa sera l'Al Awwar Park di Riyad è annunciato come tutto esaurito per la sfida tra Juventus e Milan, valida per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Ieri non si è potuto dire lo stesso nella partita tra Inter e Atalanta con gli spalti che presentavano diverse macchie vuote. Oggi per la gara tra bianconeri e rossoneri ci sarà sugli spalti anche l'ex allenatore Stefano Pioli (LEGGI QUI), ma non solo. Presente per tifare Milan anche l'ex calciatore Luca Antonini, oggi allenatore dell'U17 dell'Al Nassr.