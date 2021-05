MN - Nosotti: "Calabria merita la chiamata per la Nazionale"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it il noto cronista di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato così di Davide Calabria in ottica Nazionale, tra Europeo e Mondiale:

Prendendo in considerazione tutte le prestazioni stagionali, quella ottima di ieri sera inclusa, secondo lei Davide Calabria merita una chiamata per l’Europeo?

“Merita la chiamata per la Nazionale e l’ha avuta. Sarà il nostro terzino destro per il Mondiale, per l’Europeo lo merita ma è arrivato tardi nel gruppo e c’è tanta concorrenza. Gente come Florenzi e Di Lorenzo hanno esperienza e rapporto col gruppo. Mancini ha sempre detto che tutto è aperto, tutto è possibile. A Mancini piace Calabria e l’ha chiamato, l’ha tenuto anche per provare a fare un altro ruolo perché lo può fare a centrocampo. Al CT la versatilità piace. Ora non so dove sarà nelle gerarchie della prossima convocazione allargata: la Nazionale in due anni ha fatto un grande lavoro con due grandi protagonisti in quel ruolo e ora c’è Davide che è in questa forma, non so… Può darsi che non vengano stravolte le cose. È una di quelle situazioni in cui a malincuore Mancini dovrà fare delle considerazioni e lasciarlo a casa, perché finora le gerarchie ci dicono Florenzi e Di Lorenzo. Però quello che sta facendo Calabria è evidente, e non bisogna lasciarsi abbagliare solo dall’attualità, ma bisogna prendere in considerazione quello che ha fatto negli ultimi due anni, per come è cresciuto. Mi ricordo dalla prima volta che Sinisa, eravamo a Lione per un’amichevole, mi disse: “Faccio giocare il ragazzo”… Da allora questo ragazzo è cresciuto tanto. Poi per il popolo milanista rappresenta qualcosa di importante. Meriterebbe l’Europeo? Sì. Credo comunque che si giocherà un posto per il Mondiale, mentre per l’Europeo credo che ci siano delle gerarchie abbastanza consolidate. Però non sono ancora nella testa di Mancini: non potrei biasimarlo se non dovesse chiamarlo perché a destra ha valide alternative, ma non mi stupirei se lo chiamasse perché ha già dato prova di apprezzarne le qualità di persona e di giocatore che sa fare più cose".