MN - Novellino: "Al Milan manca solo un risultato importante"

Walter Novellino, noto allenatore ed ex giocatore del Milan, ai micrfoni di MilanNews.it ha parlato in esclusiva dei rossoneri e di ciò che serva per uscire da questo periodo negativo: "Serve un risultato, al Milan manca solo un risultato importante, che dia fiducia all’ambiente, sia a Boban e Maldini (in particolare a Boban). Ci vuole un po’ di pazienza, io credo che con Giampaolo il Milan rinascerà una grande squadra.”