MN - Novellino: "Piatek preferisce giocare da solo. Per il gioco di Giampaolo serve tempo"

Walter Novellino, noto allenatore ed ex giocatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del modulo di gioco e non solo: “Secondo me i giocatori sono molto abituati a giocare con il 4-3-3, con Gattuso. Son giocatori che lo hanno fatto, Piatek è un attaccante che preferisce giocare da solo davanti. È chiaro che in questo momento per il gioco che vuol fare vedere Marco (Giampaolo, ndr) ci vuole del tempo, ma gli stanno chiedendo risultati. I ragazzi che sono entrati in campo giovedì hanno fatto bene e io credo che il 4-3-3 sia una certezza.”