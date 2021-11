MN - Novellino su Baresi: "In campo non voleva mai perdere. Era determinante anche a 19 anni"

Walter Novellino, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, ha parlato del suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan, Franco Baresi. Novellino, sull’attuale vicepresidente onorario rossonero, ha detto: “Era sempre silenzioso, ma in campo era quello che determinava le giocate da dietro, era l’uomo in più. Al giorno d’oggi gli allenatori amano far costruire il gioco da dietro, ma lui già lo faceva all’epoca. Questo per farti capire anche quanto era avanti Nils Liedholm perché lui insegnava a iniziare l’azione dal basso e palla a terra. Ho tanti bei ricordi di Baresi, un ragazzo di 19 anni che vince lo scudetto della stella. Un ragazzo semplice che giocava con una facilità disarmante, e anche umanamente è una persona fantastica. Lui era cattivo in campo dato che non voleva mai perdere, ma era molto buono al di fuori”.