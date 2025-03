MN - Novellino: "Un allenatore ha bisogno di essere protetto ed effettivamente non si è capito chi fosse il direttore"

vedi letture

Doppio ex della sfida, Walter Alfredo Novellino si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Si evidenzia spesso l'assenza di una dirigenza forte

"Un allenatore ha bisogno di essere protetto ed effettivamente non si è capito chi fosse il direttore. C'è un po' di confusione sotto questo aspetto. È come se il Milan fosse caduto in un fosso dove è difficile rialzarsi. Chi scende in campo non riesce a dare quello che potrebbe dare e chi vive il Milan ogni giorno dovrebbe intervenire".