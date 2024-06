MN - Nuovo stadio Milan, ieri giornata importante: presente anche Tim Romani per seguire da vicino l'evoluzione dei fatti

Quella di ieri è stata una giornata importante sul fronte stadio nuovo per il Milan, visto che stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it è sbarcato a Milano anche Tim Romani, capo assoluto di questo ambizioso progetto, per seguire da vicino l'evoluzione dei fatti ed i prossimi step.

Ex presidente della CAA ICON, nel corso della sua carriera ha contribuito alla costruzione di oltre 50 impianti. In una intervista rilasciata ai micrfoni de La Gazzetta dello Sport lo scorso settembre, in merito a questo progetto Romani disse: "Inseguo il sogno di un nuovo stadio a Milano da sei anni. CAA Icon e Manica ci aiuteranno a realizzare un impianto di livello mondiale, all’altezza delle grandi aspettative Milan e RedBird Capital".

Oltre a questo la giornata di ieri è stata importante anche perché la giunta della Regione Lombardia ha approvato la delibera che prevede l'adesione all'accordo di programma, promosso dal Comune di San Donato Milanese, rispetto al quale ha già aderito il Gruppo Ferrovie dello Stato per il nuovo stadio del Milan nel Comune alle porte di Milano. Nello specifico, stando a quanto riportato dall'ANSA, l'accordo di programma è finalizzato alla realizzazione della proposta di variante al P.I.I. (Programma Integrato di Intervento, ndr) in località San Francesco a San Donato Milanese, dove dovrebbe nascere il nuovo stadio del club rossonero. L'intero intervento non presenta alcun onere finanziario per Regione Lombardia. Nella delibera, inoltre, si delega l'assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica, Massimo Sertori, a presiedere le sedute del Comitato per l'accordo.

di Antonio Vitiello