MN - Obiettivo Champions: unità per l'obiettivo. Poi verranno tirate le somme

Nel corso delle ultime settimane si sono succedute diverse notizie in merito alla posizione di Leonardo, come possibile partente al termine dell’attuale stagione. Da quanto filtra da ambienti vicini alla società Milan, si apprende che le posizioni sia di Leonardo sia di Paolo Maldini risultano essere al centro del progetto rossonero portato avanti da Elliott. Così come non trovano particolari conferme le indiscrezioni secondo le quali Ivan Gazidis avrebbe contattato altri allenatori per sostituire Rino Gattuso. La squadra e la società sono concentrate sugli ultimi 180 minuti di campionato, dove si culla ancora la speranza di entrare nella prossima edizione della Champions League, che permetterebbe al Milan di incamerare circa 50 milioni che alleggerirebbero di molto le perdite che sono state preventivate nel bilancio 2018-19. Poi, al termine del campionato, verranno tirate le somme in base ai risultati raggiunti e si capirà meglio, anche in base alle indicazioni che dovrebbero arrivare entro fine mese dall’Uefa, quelle che saranno le strategie del Milan sul mercato, ma anche a livello politico.