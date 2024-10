MN - Obiettivo Dorgu, Tarozzi: "Lui e Kulusevski mi hanno lasciato a bocca aperta in allenamento"

Per due giornate il Milan farà a meno di Theo Hernandez ed emerge ancora una volta la questione del sostituto del francese. Non solo per l'attualità ma anche per il futuro. Tra i giocatori accostati al Milan nel ruolo di terzino sinistro c'è da tempo Patrick Dorgu. Il danese sta proseguendo il suo percorso di crescita al Lecce e ha persino esordito con la nazionale maggiore, a soli 19 anni. Peraltro andando anche in gol, contro la Svizzera. È un giocatore da Milan? Ne abbiamo parlato con chi lo ha allenato, come Andrea Tarozzi, vice di Roberto D'Aversa nella passata stagione a Lecce. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Dove può migliorare?

"Ha doti fisiche e tecniche importanti, è molto bravo ad arrivare al fondo, detto questo può ancora crescere sotto tutti i punti di vista. Magari in fase offensiva potrebbe trovare soluzioni più efficaci, perché se vuoi giocare a un certo livello poi devi aumentare tutte le tue qualità".

Aneddoti?

"Quando ero a Parma c'era un ragazzo che quando lo vedevi allenarsi rimanevi a bocca aperta ed era Dejan Kulusevski. Ecco, Dorgu è uno di quei giocatori che a Lecce mi hanno fatto quell'effetto, lo vedi e dici: 'Ha un motore diversoì".