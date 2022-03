MN - Occasioni da Russia e Ucraina? Tanti profili interessanti, ma c'è il problema slot Non-EU: la regola

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri la FIFA ha annunciato novità importanti per quanto riguarda i calciatori tesserati da squadre russe ed ucraine, al netto della triste e grave situazione in Ucraina, sotto attacco dalla Russia di Putin.

Il massimo organo del calcio mondiale ha comunicato che i giocatori stranieri che giocano nei campionati russi ed ucraini possono temporaneamente liberarsi dai propri club seguendo queste regole:

- I giocatori potranno essere tesserati dal 10 marzo fino al 7 aprile con un contratto fino al 30 giugno 2022

- Al 30 giugno 2022, i giocatori faranno rientro al loro club di appartenenza. Entro quella data la FIFA prenderà nuove decisioni a riguardo

- Ogni squadra può tesserare al massimo due calciatori provenienti dai campionati russi e ucraini

La Lega Serie A, preso atto di questa nuova norma, ha informato che i club italiani:

- Possono modificare le liste dei 25 in rosa consegnate alla Serie A, a patto che il numero non venga sforato

- Al momento non variano, a meno di comunicazioni future, le regole sui calciatori extracomunitari.

L'ultimo punto interessa anche e soprattutto il Milan, visto che i rossoneri hanno occupato tutti gli slot per giocatori Non-EU disponibili per quest'anno:

Ad inizio stagione è stato occupato uno slot con l'acquisto di Fikayo Tomori dal Chelsea a titolo definitivo, ma ne è stato recuperato un altro con la cessione all'estero di Diego Laxalt alla Dinamo Mosca (la regola infatti vuole che la cessione di un extracomunitario libera uno slot solamente se questo viene ceduto a titolo definitivo all’estero, viene svincolato oppure abbia acquisito un passaporto comunitario prima dell'inizio della nuova stagione). Il secondo slot infine è stato occupato a gennaio con l'acquisto del serbo Marko Lazetic a titolo definitivo dalla Stella Rossa.

La situazione creatasi in Russia ed Ucraina ha messo sul mercato, per questo finale di stagione, nomi decisamente interessanti come Tete, David Neres, Malcom, Kvaratskhelia o Marcos Antonio. I giocatori citati però sono profili Non-EU, e dunque il Milan, al momento, non potrebbe registrarli per le liste di Serie A.