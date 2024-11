MN - Oddo: "Vincere al Bernabeu come vincere a San Siro, stadio mitico"

Il Milan ha espugnato il "Santiago Bernabeu", quindici anni dopo. Tre gol segnati come allora; una prova superlativa in un periodo non facilissimo, come allora. Un allenatore nuovo che cercava una quadra e che ha svoltato proprio a Madrid, come allora. Tra i protagonisti della serata del 2009 vi era Massimo Oddo, che ai microfoni di MilanNews.it racconta:

Cosa significa vincere al Bernabeu? Esperienza che tu hai potuto vivere di persona

"Vincere al Bernabeu è come vincere a San Siro, uno stadio mitico contro una squadra mitica. Ho avuto la fortuna di provare questa emozione, non è semplice riuscirci. Quella squadra aveva giocatori del calibro di Kakà e Benzema, fu davvero un'impresa."