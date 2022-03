MN - Oggi in 11 a Milanello, presente anche Marko Lazetic

MilanNews.it

Al termine dei tre giorni di riposo concessi da mister Pioli dopo la vittoria di Cagliari si è ritrovata a Milanello per la ripresa del lavoro in vista del match di lunedì 4 contro il Bologna. A causa degli impegni con le nazionali oggi nel centro sportivo rossonero, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, erano presenti solo 11 atleti, tra cui Marko Lazetic: il serbo ha lavorato in gruppo, si è ripreso dal colpo alla schiena subito nel match giocato con la Primavera. Il lavoro odierno si è concentrato sul possesso palla e sulle conclusioni in porta.

di Antonio Vitiello.