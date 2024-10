MN - Ordine: "Del rinvio c'è il vantaggio che il Napoli ha giocato oggi con il Lecce e il Milan riposa"

vedi letture

Non ci saranno partite del Milan in questo fine settimana: la partita contro il Bologna che doveva giocarsi oggi alle ore 18 allo stadio Renato Dall'Ara è stato rinviata a data da destinarsi dopo che la Lega di Serie A ha preso atto dell'ordinanza del sindaco della città emiliana Lepore che ha chiuso l'impianto perché sito in una delle zone più colpite dall'alluvione che si è abbattuta su Bologna negli ultimi giorni. Per parlare di questa decisione e delle sue conseguenze la redazione di MilanNews.it ha intervistato il collega Franco Ordine.

Il rinvio è un vantaggio o uno svantaggio per il Milan?

"I due aspetti si bilanciano. Il regolamento dice che quando c'è un rinvio, le squalifiche non devono essere considerate scontate e così è. Però c'è anche il vantaggio che il Napoli ha giocato oggi con il Lecce e il Milan riposa. Ma secondo me non è questo il punto. Il punto vero per cui secondo me ieri è stato creato un precedente pericoloso è quello di aver consentito, in una situazione di cui non ci sono le condizioni di pericolosità di cui si era parlato, all'ordinanza di un sindaco di sospendere una partita di calcio"