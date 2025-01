MN - Ordine: "Rashford sarebbe un valore aggiunto per il Milan e un grande colpo per il calcio italiano"

In merito all'interesse del Milan per Marcus Rashford, attaccante inglese in uscita dal Manchester United, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha dichiarato a Milannews.it:

Il nome caldo è quello di Rashford. Qualcuno dice che non è il giocatore che servirebbe al Milan...

"Faccio una premessa: nel mercato di gennaio non si possono fare i ragionamenti su quello che servirebbe. Non si può scegliere da una lista di 150 giocatori, hai solo delle opportunità particolari da cogliere. Nel 2011, c'è Cassano che rompe con la Sampdoria e il Milan lo va a prendere. Rashford è la stessa cosa. E' uno che, provenendo dalla Premier League, può essere un valore aggiunto per i gol che ha in canna e soprattutto per la sua velocità".

Rashford è molto duttile e può ricoprire più ruolo in attacco...

"Assolutamente. Secondo me sarebbe un grande colpo di livello anche per il calcio italiano in generale".