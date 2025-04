MN - Orlandini: "Il Milan può puntare molto sulla Coppa Italia"

Atalanta e Inter in pochi giorni per il Milan: in ballo le speranze europee dei rossoneri, rivitalizzati dopo il successo di Udine ma che ora devono provare a dare una continuità mai trovata in questa stagione. Ne abbiamo parlato con un triplo ex come Pierluigi Orlandini, che oggi si occupa delle società affiliate al Monza. In esclusiva per MilanNews.it.

Dall'Atalanta al derby, bivio della stagione del Milan. La stanchezza dell'Inter in lotta su tutti i fronti può aiutare i rossoneri

"L'Inter viene da un tour de force importante, probabilmente le forze fisiche e mentali spese fin qui peseranno, ma al di là della stanchezza c'è pur sempre in palio un derby che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia e nessuno ci sta a perdere. Io credo che il Milan possa puntare molto su questa Coppa Italia, sfruttando il fatto di giocare ormai solo una volta alla settimana. Il Milan nei derby di quest'anno ha fatto sempre molto bene, nonostante l'Inter sia forte, compatta e con una rosa importante. Magari però potrebbe incidere, oltre alla stanchezza dell'Inter, anche un fattore psicologico in favore dei rossoneri, data la fatica che ha fatto l'Inter con il Milan in queste 4 stracittadine stagionali".