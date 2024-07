MN - Orlando: "Avrei preferito Zirkzee ma Morata è stato buonissimo affare"

Il Milan prosegue le sue trattative di mercato con l'esordio in campionato che si avvicina sempre di più: urgono nuovi rinforzi per Paulo Fonseca dopo l'unico acquisto della campagna rossonero, Alvaro Morata. Individuati gli obiettivi, si cerca ora di portarli in rossoner: l'obiettivo ideale sarebbe portare almeno un nuovo innesto per ruolo. Per fare il punto della situazione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore e allenatore Massimo Orlando.

Morata è il rinforzo giusto per l'attacco?

"Morata mi piace molto come giocatore. Qualcuno ha da ridire perché all'Europeo non ha fatto gol e giocava troppo per la squadra. Per me invece questa generosità è segno d'intelligenza. Intanto perché i bomber, al netto di alcune eccezioni, fanno sempre più fatica a segnare con continuità. È cambiato il modo di giocare e anche la punta ha un ruolo diverso, servono i suoi movimenti per liberare gli spazi per i compagni. Credo che il tifoso del Milan debba stare tranquillo perché Morata comunque i suoi gol li fa, è fisicamente integro e usa entrambi i piedi. E per quel che offriva il mercato e per il prezzo è stato un buonissimo affare. Certo, avrei preferito Zirkzee ma si erano create delle condizioni che lo hanno reso irraggiungibile".