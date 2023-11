MN - Orlando: "Jovic e Okafor non valgono ancora questo Giroud"

Interessanti parole rilasciate sul sito di MilanNews.it da parte dell'ex difensore di Milan e Udinese, Alessandro Orlando sull'attuale reparto offensivo della squadra di Pioli: "Il Milan non è nè debole, nè insuperabile in tutti i reparti. L'attacco al momento vede Jovic e Okafor che però non sono ancora ai livelli di un giocatore decisivo come l'attuale Olivier Giroud".