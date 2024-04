MN - Orlando: "Leao mix tra Neymar e Mbappé? Mi ricorda più il secondo, ma è meno continuo"

Ci siamo, è tempo di euroderby col primo atto di Milan-Roma. Ai microfoni di MilanNews l'ex rossonero Massimo Orlando ci dice la sua sul doppio confronto contro i giallorossi:

Leao è il giocatore dal quale ci si aspetta di più. Per Florenzi è un mix tra Neymar e Mbappé

"Florenzi ha giocato con grandissimi campioni e non esagera quando fa questo paragone. A me ricorda un po' più Mbappé, anche se non ha la stessa continuità, cattiveria e abilità negli ultimi 20 metri del francese. Forse non arriverà mai ai suoi livelli perché ha una testa un po' più particolare, ogni tanto esce dalla partita. Ma le qualità sono incredibili e se mai dovesse trovare continuità può essere uno dei migliori 5 giocatori al mondo".