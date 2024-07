MN - Orlando: "Spero che Camarda possa trovare tanto spazio"

vedi letture

Il Milan prosegue le sue trattative di mercato con l'esordio in campionato che si avvicina sempre di più: urgono nuovi rinforzi per Paulo Fonseca dopo l'unico acquisto della campagna rossonero, Alvaro Morata. Individuati gli obiettivi, si cerca ora di portarli in rossoner: l'obiettivo ideale sarebbe portare almeno un nuovo innesto per ruolo. Per fare il punto della situazione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore e allenatore Massimo Orlando.

Diversi giovani si stanno mettendo in mostra: non solo Camarda, ma anche Liberali e Zeroli. Credi che il Milan debba puntarci da subito in prima squadra?

"Devo dire che la Primavera ha tirato fuori buoni giocatori e credo che non si debba avere paura a farli giocare. Consideriamo che un 17enne che qui è considerato giovane, in altre parti del mondo viene già gettato nella mischia e ha addirittura qualche partita in nazionale maggiore. Se pensi di avere 2-3 giocatori di qualità e compatibili col progetto non devi avere paura. Chiaramente questi giovani vanno inseriti gradualmente ma devono essere inseriti. L'esempio più lampante è quello di Camarda che spero possa trovare tanto spazio".