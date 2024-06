MN - Padovan: "Come allenatore era spendibile anche Sarri: ha i principi di Pioli"

vedi letture

Con la conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic e l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore entriamo di fatto nella stagione 2024/25. Ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Giancarlo Padovan ci dice la sua.

Quali altri profili avrebbero potuto fare al caso del Milan?

"Secondo me era spendibile anche Sarri a dispetto di ciò che si dice, ossia che sia un rustico, greve grezzo e a volte maleducato. Ma è un allenatore che sa, che conosce, ha padronanza delle lingue straniere e ha avuto un'esperienza favorevole all'estero alla guida del Chelsea. Ha vinto comunque uno scudetto con la Juve in una situazione difficilissima e secondo me er un allenatore che si aspettava di essere chiamato dal Milan, perché ha i principi di gioco del tanto detestato Pioli che i giochisti apprezzavano molto".