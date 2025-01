MN - Padovan: "Con Fonseca non c'era feeling ed era evidente, infatti è bastato cambiare guida che il Milan ha cambiato. Per Theo e Leao una scossa"

Il primo trofeo della stagione 2024/25 va al Milan, contro ogni pronostico a giudicare da come i rossoneri si presentavano al torneo, freschi di cambio di panchina ma con Conceiçao che di fatto non ha avuto il tempo materiale per plasmare la squadra. È riuscito però a entrare subito nella testa dei giocatori, compiendo una grande impresa. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Giancarlo Padovan, ecco le sue parole per MilanNews.it.

Notevole il cambiamento di alcuni giocatori chiave

"Lo abbiamo visto un due elementi. Il primo è Leao, il secondo è Theo. Entrambi trasformati. Non è un caso, voglio essere un po' cattivo. Si sono liberati in qualche maniera di Fonseca che era un ostacolo alla loro creatività. In Supercoppa hanno dimostrato di essere decisivi".

Questo cambio repentino ci dice che Fonseca non sia mai stato accettato da parte dello spogliatoio

"Nessuno mi toglie dalla mente che quei due e qualche altro non si trovavano, per vari motivi. Non c'era feeling ed era evidente, infatti è bastato cambiare guida che il Milan ha cambiato. E per gli stessi Leao e Theo è stata come una scossa di elettricità, che ha dato tutt'altra energia a questo Milan".