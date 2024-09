MN - Padovan: "Fonseca non ha esperienze precedenti positive né il carisma per guidare il Milan"

Il clima in casa Milan è nero e si attraversa un momento di sconforto pari a quello di una stagione già compromessa. Eppure siamo solo all'inizio. Il ko contro il Liverpool ha portato i tifosi all'esasperazione, all'abbandono di San Siro (che già non era sold out) ben prima del triplice fischio, con i presenti a fischiare la squadra e non solo. Paulo Fonseca sembra sempre più abbandonato a se stesso e Zlatan Ibrahimovic sembra non riuscire a uscire dal personaggio che si è creato. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Giancarlo Padovan. In esclusiva per MilanNews.it.

Giancarlo Padovan, il ciclo Fonseca è già finito?

"Fosse per me nono sarebbe mai cominciato. Sono stato l'unico giornalista italiano ad averlo stroncato prima che arrivasse".

Le prime uscite le stanno dando ragione

"Il Milan ha sbagliato scelta perché Fonseca non si era meritato il Milan. Non è da Milan, perché non ha né esperienze precedenti positive né carisma, niente da sviluppare che noi avessimo intravisto".

Per Ibrahimovic è un allenatore pronto a portare qualcosa di nuovo, un calcio dominante

"Ibrahimovic, che l'ha scelto, crede di essere infallibile e queste sono le conseguenze. Fonseca invece resta Fonseca, mentre Ibra non è un dirigente. Per come ragiona, per come parla e per come sceglie l'allenatore non c'è nemmeno una parvenza di dirigente. Il Milan è già fuori strada".