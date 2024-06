MN - Padovan: "Fonseca non mi convince affatto. Per i precedenti lo boccio su tutta la linea"

Con la conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic e l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore entriamo di fatto nella stagione 2024/25. Ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Giancarlo Padovan ci dice la sua.

Giancarlo Padovan, inizia l'era Fonseca. La convince questa scelta?

"Non mi convince affatto e tanto valeva a quel punto tenere Pioli, che ha vinto e fatto vedere un gioco migliore di quello di Fonseca. Nel cambio il Milan ci perde, Fonseca non è da Milan, non ha mai giocato a livelli tali da rubare l'occhio. Ha vinto allo Shakhtar dove hanno vinto anche gli altri allenatori, come Lucescu e De Zerbi, a Roma ha fallito miseramente, è andato in Francia e ha mancato la qualificazione diretta in Champions. Davanti a tutto questo mi chiedo: perché Fonseca? Mi viene da pensare che costi poco, ma anche in questo caso ce ne sono tanti che costano poco. Per i precedenti lo boccio su tutta la linea".