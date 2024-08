MN - Padovan: "Il Milan ha intrapreso una strada virtuosa, seria. Vincerà, ma ci vogliono 2-3 anni"

Prima giornata di Serie A che ha visto molte big soffrire: Inter e Roma fermate da Genoa e Cagliari, Napoli travolto a Verona. E il Milan che fino all'89' era sotto di due gol contro il Torino, acciuffando un insperato pareggio per il rotto della cuffia. A commentare l'esordio dei rossoneri la nota firma Giancarlo Padovan. In esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

Intanto la prima giornata è stata complicata per diverse altre big

"Guardate il Napoli, penso che abbia dei problemi e l'ultimo dei quali è la sconfitta contro il Verona. C'è ben altro da risolvere".

Questo Milan dove può arrivare?

"Il Milan ha intrapreso una strada virtuosa, seria. Vincerà, ma ci vogliono 2-3 anni. Ci vuole una miscela ben selezionata di giovani e anziani. Ci vuole un po' di fortuna. Ci vuole una concorrenza che sbagli qualche scelta o qualche partita. Il Milan però è là".